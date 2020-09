Papagaio leva choque e é reanimado com massagem cardíaca no Metrô de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um papagaio da espécie Maracanã foi salvo após receber uma massagem cardíaca de um agente de segurança do Metrô de São Paulo. O caso ocorreu na quinta-feira (24) na estação Oratório, da linha 15-Prata.

De acordo com o Metrô, o supervisor de segurança, Everton Rios, descobriu três aves no chão após investigar um barulho. Os animais haviam recebido uma descarga elétrica no fio em que estavam descansando, na área externa da estação.

Dois dos papagaios conseguiram voar, mas um terceiro ficou desfalecido no local. Foi quando Rios lembrou do treinamento de primeiros socorros pelo qual todos os funcionários do Metrô passam e conseguiu aplicar a massagem cardíaca no animal.

A ave foi reanimada com sucesso e encaminhada para o CeMaCAs (Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres) da Prefeitura para ser reintegrada à natureza.

De acordo com o Metrô, o "Loro" passa bem.