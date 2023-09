Paciente em atendimento furta ambulância de UPA e foge no Tocantins

O motorista da ambulância informou à Polícia Militar que, ao ajudar a conduzir o paciente para o interior da UPA, deixou a chave no contato da ambulância e o motor, ligado. Quando se deu conta, o paciente já estava com o veículo há mais de 100 metros do local.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um paciente em atendimento numa UPA (Unidade de Pronto Atendimento) na cidade de Palmas, no Tocantins, furtou uma ambulância do Samu na manhã deste domingo (3) e fugiu em seguida.

