Dinheiro em caixa não está sendo bem gasto pela prefeitura, avaliam 77% dos paulistanos

Considerando as diferentes faixas salariais, as oscilações ocorreram todas dentro da margem de erro.

Do ponto de vista etário, os entrevistados que têm de 25 a 34 anos são os que pior avaliam a gestão do recurso. Enquanto 87% disseram que a prefeitura não está gastando bem, apenas 7% responderam que sim.

A avaliação dos entrevistados que declararam intenção de voto em Tabata Amaral (PSB) e Kim Kataguiri (União Brasil) oscilou dentro da margem de erro, em comparação com o resultado geral da pesquisa. O mesmo acontece com aqueles que pretendem votar nulo ou em branco.

Ao considerar a intenção de voto dos entrevistados para as eleições de 2024, o apoio à gestão do caixa só fica acima da média entre quem deseja a reeleição de Nunes –26% disseram que a prefeitura gasta bem os recursos e 63% disseram que não.

