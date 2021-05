Operação policial no Jacarezinho, no Rio, deixa mortos e baleados em metrô

Vídeo publicado pelo jornal O Dia mostra passageiros no chão, em desespero, ajudando no socorro. Por causa da ocorrência, a operação da Linha 2 chegou a ser interrompida, mas voltou a funcionar. Linhas de trens da SuperVia também foram alteradas durante o tiroteio e já foram normalizadas.

Os dois últimos estavam dentro de um vagão do metrô que passava pela altura da estação de Triagem, em Benfica, bairro próximo, quando um projétil atingiu um vidro da composição. Segundo o MetrôRio, um foi atingido por estilhaços de vidro e o outro, de raspão no braço.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma grande operação da Polícia Civil na comunidade do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro, deixou muitos mortos e feridos na manhã desta quinta (6). O número de baleados ainda não foi confirmado pela corporação, mas o site G1 fala em 23 mortes até agora.

