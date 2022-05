Operação na cracolândia no centro de São Paulo termina com cinco presos

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana disse que, a partir desta quinta (12), a GCM voltar a manter na região da praça um efetivo de 40 guardas no período diurno e de 40 no noturno.

A Secretaria Municipal da Saúde afirmou que o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) realizou o acolhimento de 17 usuários que optaram por receber atendimento. "A pasta esclarece que os profissionais do Caps são orientados a abaixarem as portas durante ações de segurança que possam gerar reação do fluxo e, consequentemente, interferir no andamento dos trabalhos da unidade, além de garantir a segurança de acolhidos e funcionários.

