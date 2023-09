Operação da PF mira suspeitos de bancar bloqueios em rodovias após eleições

Juristas consultados pelo UOL avaliam que as paralisações, apesar de ilegais, não foram necessariamente criminosas. O crime, segundo eles, só ocorreria em situações específicas, como o uso de violência no bloqueio. Mas alguns episódios desse tipo, que envolveram tiroteios e incêndio de veículos, ainda não foram alvo de denúncias.

Financiadores e participantes dos bloqueios podem responder a vários crimes, como constrangimento ilegal, lesão corporal, incitação ao crime, associação criminosa, abolição violenta do estado democrático. Somadas, as penas podem passar de 13 anos de prisão.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Federal cumpriu na manhã desta quarta-feira (6) dez mandados de busca e apreensão em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul contra suspeitos de financiar bloqueios em rodovias após a vitória do presidente Lula (PT) nas eleições do ano passado.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.