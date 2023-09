Acidente mata esposa e enteadas de Sydney Possuelo, ex-presidente da Funai

Entidades indígenas também lamentaram a tragédia. A Univaja (União dos Povos do Javari) afirmou que Rosita era "uma grande apoiadora dos povos indígenas, em especial, dos habitantes do Vale do Javari".

Funai emitiu nota de pesar; Wapichana definiu a perda de Rosita como "inestimável". A presidente da Funai, Joenia Wapichana, disse que Rosita era "amiga de todos" e relembrou os últimos encontros com ela e com Sydney:

O neto de Rosita, um garoto de 10 anos, também sobreviveu sem ferimentos aparentemente graves. Segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás, a criança estava no banco traseiro do carro e foi encaminhada consciente e orientado à UPA de Formosa.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.