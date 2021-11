Ônibus tomba em rodovia de SP; seis pessoas morrem, dizem Bombeiros

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ônibus de turismo tombou no Vale do Paraíba, em um trecho de serra da rodovia Oswaldo Cruz, no km 75,8, altura de São Luiz do Paraitinga (SP), na manhã deste sábado (13), deixando ao menos seis mortos e 48 feridos. As informações foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, que atua no local.

Onze viaturas da corporação, um helicóptero da Polícia Militar e viaturas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estão no trecho do acidente, que ocorreu por volta das 7h.

O veículo é um ônibus de dois andares da empresa Arca Turismo e transportava 66 passageiros, além do motorista, de São Paulo a Paraty (RJ).

Segundo os bombeiros, cinco pessoas morreram no local, entre elas uma criança que foi encontrada debaixo do ônibus. No entanto, o acidente provocou a mutilação de alguns passageiros, o que não permitiu a identificação de todos eles — que só será possível por meio de perícia do DNA.

Outras 34 pessoas foram encaminhadas para a Santa Casa de Ubatuba — onde uma não resistiu aos ferimentos e morreu —, onze para o Hospital Regional de Taubaté e três para o pronto-socorro de São Luiz do Paraitinga.

Doze pessoas que estavam no veículo não tiveram ferimentos e não precisaram de atendimento hospitalar.

Para socorrer as vítimas do acidente, a Santa Casa de Ubatuba suspendeu visitas e limitou os atendimentos a casos de emergência. Procurada pelo UOL, a Arca Turismo ainda não se manifestou sobre o ocorrido.

Trecho proibido

No trecho onde ocorreu o acidente é proibida a passagem de ônibus e caminhões, à exceção de veículos de até sete metros e ônibus de linha regular de transporte coletivo. Os dois trechos da rodovia na altura do km 75 foi interditados pelo DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo).

O departamento orienta os condutores que precisam passar pela região a utilizar a rodovia dos Tamoios. Além do bloqueio provocado pelo acidente, há também grande fluxo de carros na estrada por causa do feriado de 15 de novembro. A estimativa do DER é de que 33 mil veículos circulem na região pelos próximos dois dias.

Prefeitura de Ubatuba lamenta mortes

Em nota enviada ao UOL, a Prefeitura de Ubatuba se solidariza com os familiares das vítimas e se coloca à disposição para ajudar no resgate. "A Prefeitura de Ubatuba presta condolências a todos os familiares das vítimas do grave acidente de trânsito envolvendo um ônibus de turismo na rodovia Oswaldo Cruz na manhã deste sábado. O município está de prontidão para ajudar a todos, e a Santa Casa de Ubatuba permanece à frente na prestação dos primeiros atendimentos às vítimas e no acolhimento dos familiares."

A reportagem também busca contato com as prefeituras de Taubaté e São Luiz do Paraitinga.