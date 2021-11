Bolsonaro defende Brasil na COP26 e diz que país colaborou com negociações

"Na COP todo mundo tem a solução para o problema apontando o dedo para os outros. Somos exemplos, tem país que nem sabe o que é mata ciliar e fica nos pressionando. Mas de lá para cá não vem nada, vem pressão em cima do Brasil. É que nós competimos no mundo todo em produtos agrícolas", declarou.

"Fizemos o possível, temos um bom ministro do Meio Ambiente [Joaquim Leite], fizemos agora um acordo sobre o metano, que é o pum do boi, e sobre a decomposição de matéria orgânica também. E vamos cada vez mais colaborando", declarou Bolsonaro, em Dubai (Emirados Árabes Unidos), onde iniciou uma viagem de seis dias pelo Oriente Médio.

DUBAI, EMIRADOS ÁRABES UNIDOS (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) defendeu neste sábado (13) o desempenho do Brasil na COP26, conferência do clima que ocorre em Glasgow, na Escócia.

