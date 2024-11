Ônibus terão operação especial para cemitérios de SP neste Dia de Finados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O trânsito será monitorado nas imediações dos 33 cemitérios da cidade de São Paulo e haverá uma operação especial para quem for de ônibus a esses locais neste sábado (2), Dia de Finados.

Segundo a SPTrans, empresa que administra o transporte público municipal, a frota será a mesma de um sábado tradicional, com pouco mais de 6.800 ônibus.

Os coletivos das 267 linhas que passam nas proximidades dos cemitérios terão identificação no para-brisa dos veículos, como "Via Cemitério do Araçá", por exemplo.

Outra ação é a criação da linha especial 233F/10 Term. A.E. Carvalho - Term. Vila Carrão, que passará próximo ao cemitério da Vila Formosa, na zona leste, o maior da América Latina. A linha contará com sete veículos e funcionará das 8h às 19h10.

Consulte aqui a operação das linhas para os cemitérios paulistanos.

O trânsito nas imediações dos cemitérios será monitorado pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) das 6h às 18h. Serão montados bloqueios, alterações de sentido de circulação, orientação de trânsito e travessia de pedestres, entre outras mudanças.

No metrô, as linhas funcionarão com programação de fim de semana.

Na CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), passageiros que utilizam o Serviço 710 e as linhas 11-coral e 12-safira devem ficar atentos às mudanças de locais de embarque nas estações por causa de obras que ocorrem neste fim de semana.

A ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação da linha 9-esmeralda, disponibilizará um serviço especial de trens expressos para facilitar o deslocamento de quem vai ao autódromo de Interlagos, na zona sul, que recebe neste fim de semana o GP de São Paulo de Fórmula 1.

O Expresso GP SP sairá das estações Pinheiros e Morumbi com destino direto à estação Autódromo, reduzindo o tempo de viagem para 25 minutos.

O serviço, entretanto, terá preço superior ao de uma passagem de trem convencional, de R$ 5. A venda de bilhetes pode ser realizada pela internet por R$ 30. O embarque será feito em plataformas exclusivas, sem interferir no fluxo dos passageiros do serviço regular da linha.

OPÇÕES DE LAZER

Quem vai passar o feriado na cidade de São Paulo poderá aproveitar a folga nos parques públicos que abrirão normalmente.

Os parques têm horários diferentes de abertura e fechamento. No caso dos municipais, a relação dos locais e seu funcionamento pode ser consultada aqui. Nos administrados pelo governo estadual, veja os endereços e que horários em que abrem e fecham neste link.

Os museus também são boas opções de lazer neste sábado. Segundo o CGE (Centro de Emergência) da Prefeitura de São Paulo, há previsão de chuva rápida apenas no fim da tarde.

As avenidas Liberdade e Paulista estarão abertas aos pedestres neste sábado das 9h às 16h. Mas não funcionarão como áreas de lazer no domingo (3) por causa das provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

As ciclofaixas de lazer estarão em funcionamento neste sábado das 7h às 16h e também não serão ativadas no domingo.

Os centros esportivos funcionarão normalmente, de acordo com as respectivas grades de fim de semana. Consulte aqui endereços e horários.

Os 58 CEUs (Centros Educacionais Unificados) da capital paulista estarão abertos neste feriado, inclusive as piscinas, das 8h às 18h. Veja aqui as atividades culturais e esportivas.

Mercados municipais e sacolões estarão abertos (os horários são diferenciados). As exceções são o mercado São Miguel e os sacolões da Lapa e São Miguel, que não funcionam.

Na saúde, abrem neste sábado as AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais), das 7h às 19h, e as AMAs/UBSs (Unidades Básicas de Saúde) integradas, 7h às 19h, além de hospitais, unidades de pronto-socorro e serviços de emergência.