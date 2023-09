Ônibus e dois carros são incendiados no RJ em disputa entre quadrilhas

Segundo relatos de testemunhas em redes sociais, o ataque ao veículo aconteceu após um arrastão na avenida —a polícia não confirmou. De acordo com o BPVE (Batalhão de Policiamento em Vias Expressas), o grupo tentou atear fogo no veículo.

Testemunhas afirmaram nas redes sociais que homens com fuzis e balaclavas andavam pelas ruas. Até o início da tarde tiros eram ouvidos na região. O comércio e a circulação de ônibus foram suspensos no bairro. A informação foi confirmada pela Viação Flores, responsável pelos principais coletivos que circulam na localidade.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma disputa entre traficantes e milicianos no bairro Pantanal, em Duque de Caxias, região metropolitana do Rio de Janeiro, provocou diversos tiroteios na região nesta quinta (28). A informação da disputa é de investigadores da Polícia Civil ouvidos pela reportagem.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.