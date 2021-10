Ônibus com ritmistas da Unidos de Padre Miguel tomba em avenida do Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ônibus com integrantes da bateria da Escola de Samba Unidos de Padre Miguel tombou na noite deste domingo (24) na avenida Brasil, na altura de Bonsucesso, zona norte do Rio de Janeiro. Dezessete pessoas sofreram ferimentos leves e cinco delas foram levadas para um hospital da região.

Os ritmistas voltavam de uma apresentação na quadra da escola de samba Acadêmicos do Cubando, em Niterói. Segundo a direção da Padre Miguel, o motorista tentou fazer uma manobra para desviar de um caminhão que atravessou a pista, bateu na mureta da avenida e o ônibus tombou.

"Felizmente ninguém se feriu gravemente", informou a assessoria de comunicação da agremiação.

A pista central da avenida, no sentido zona oeste, permaneceu interditada durante grande parte da madrugada para a retirada do ônibus. O tráfego de veículos foi desviado para a pista lateral durante a interdição. No início da manhã a pista já estava liberada para o trânsito.

Por meio das redes sociais, outras escolas de samba se manifestaram em solidariedade aos componentes da Padre Miguel.

"Estamos em orações", afirmou a direção da Salgueiro. "Desejamos rápida recuperação aos envolvidos", disse a Acadêmicos do Grande Rio. "Torcemos muito para que não haja vítimas, que todos sejam prontamente atendidos e se recuperem o quanto antes", escreveu a Império da Tijuca.

Fundada em 1957 em Padre Miguel, bairro da zona oeste do Rio, a escola de samba desfila em 2022 no grupo de acesso no Carnaval carioca com o enredo "Iroko - É tempo de Xirê", orixá associado no Brasil à árvore conhecida como gameleira.