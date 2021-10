Oito estados e DF podem ter chuvas intensas neste sábado e domingo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou neste sábado (16) alerta para chuvas intensas que podem afetar oito estados brasileiros, além do Distrito Federal. Na lista estão Acre, Amazonas, Rondônia, Goiás, Mato Grosso, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com o alerta, o perigo de fortes chuvas em Goiás e Minas Gerais vai até o fim da noite deste sábado (16), com ventos intensos entre 60 e 100 quilômetros por hora. Quanto à precipitação, é prevista chuva com até 60 mm/h.

Nessas situações, segundo o órgão, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas, segundo o boletim.

Outro estado com grande risco de temporais é o Mato Grosso, também com possibilidade de fortes ventos e grande quantidade de chuva. De acordo com o Inmet, o risco no estado se estende até o meio deste domingo (17).

O estado de São Paulo, ainda de acordo com o alerta, está em risco potencial de chuvas principalmente no norte e nordeste do estado, como a região de Franca. Nessa classificação, as chuvas podem chegar até 50 milímetros por dia e ventos de até 60 quilômetros por hora.

O risco é considerado baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Nesta sexta-feira (15), em razão de um vendaval, um barco turístico com 21 passageiros naufragou no rio Paraguai, próximo a Corumbá (MS). Até o momento, 14 pessoas foram resgatadas, seis corpos foram encontrados e uma pessoa segue desaparecida.

O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e, ainda, não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. "Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia", diz o instituto.