Oito em cada dez internados com Covid no Emilio Ribas, em SP, não têm vacinação completa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dados divulgados pela Secretaria da Saúde de São Paulo neste sábado (15) indicam que 8 em cada 10 pacientes internados com Covid-19 no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, na capital paulista, não tomaram a vacina contra a doença ou não estavam totalmente imunizados. De acordo com a pasta, esses dados incluem pacientes internados em enfermarias ou UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) do instituto, com suspeita ou confirmação para a contaminação pelo coronavírus. O Emílio Ribas é referência no tratamento da Covid. Em números absolutos, das 50 pessoas internadas atualmente no local, 38 (76%) não completaram o esquema vacinal. "A unidade possui hoje 145 leitos de UTI e enfermaria disponíveis para atendimento de casos da Covid-19 e outras patologias", diz o governo paulista. Em nota, a Secretaria da Saúde reforçou a importância da vacinação e de "os faltosos retornarem aos postos para tomar a segunda dose, completando o esquema vacinal". "Também é fundamental que, após quatro meses de intervalo das duas doses ou dose única, o público tome a dose de reforço", diz. O país tem vivido um crescimento de casos de Covid-19 em razão da proliferação da variante ômicron. Nesta sexta-feira (14), o Brasil registrou 110.037 casos de Covid, terceiro maior valor já registrado em toda a pandemia. Também foram registradas 238 mortes por Covid em 24 horas. Com os dados dessa sexta, o país chega a 620.847 vidas perdidas e a 22.925.864 pessoas infectadas desde o início da pandemia. O Brasil já tem 78,1% da população com a 1ª dose e 68,10% com as duas doses ou com uma dose da vacina da Janssen. Considerando somente a população adulta, os valores são, respectivamente, de 99,86% e 89,63%. Na quarta-feira (10), o estado de São Paulo foi o primeiro estado a ultrapassar a marca de 90% dos adultos com esquema vacinal completo, segundo o governo paulista.

