Meteoro é visto por moradores em cidades do interior de Minas

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre o fenômeno. "A cena é muito do filme 'Não Olhe Para Cima', sem brincadeira", comentou uma usuária no Twitter. "Foi uma queda ou uma aterrissagem? Suspeito, muito suspeito", comentou outro.

"É comum [a queda de meteoros], mas não nessa magnitude e com possibilidade de fragmento no solo", completou Ivan Soares, operador da Bramon (Brazilian Meteor Observation Network) e responsável pelo Observatório IDS, em Pato de Minas (MG).

Segundo o professor Carlos Alberto Palhares, do Observatório Zenite de Monte Carmelo (MG), o fenômeno pôde ser visto também na cidade. "Foi brutal, foi enorme", disse ele, que afirmou não ser algo que se vê todo dia, mas que acontece com certa frequência.

