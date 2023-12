Obesidade na adolescência é fator de risco para doença crônica renal, mostra estudo

Além de mudanças no estilo de vida —prática de atividade física, alimentação saudável, saúde do sono— também estão disponíveis tratamentos em casos mais graves, inclusive para adolescentes.

Os resultados mostram que a taxa de risco tanto para homens quanto para mulheres dobra em pessoas com sobrepeso e pode chegar a até cinco vezes mais entre aqueles com obesidade grave.

Segundo Benito Lourenço, médico especializado em adolescência (hebiatra) do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas da USP, o número de casos de obesidade entre adolescentes tem aumentado nos últimos anos.

NÁPOLES, ITÁLIA (FOLHAPRESS) - A obesidade na adolescência é um fator de risco grave para o desenvolvimento de doença renal crônica ainda nos primeiros anos da vida adulta, mostra um novo estudo publicado no Jama (Journal of American Medical Association).

