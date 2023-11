Nuvens evitam recorde de calor na cidade de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A grande quantidade de nuvens que se espalhou pelo estado de São Paulo por causa da chuva da noite de quarta-feira (15) amenizou, ao menos um pouco, o calor nesta quinta-feira (16) na capital paulista, quando havia a previsão de que fosse atingida a maior temperatura máxima em 80 anos no município.

Segundo medição parcial do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) na estação meteorológica do mirante de Santana, zona norte da cidade, foi registrada a temperatura máxima de 31,7ºC, às 14h. O dado ainda deverá ser atualizado.

Na véspera, o Inmet havia previsto que os termômetros poderiam marcar até 38ºC nesta quinta, que seria o maior registro desde que o instituto passou a fazer a medição, em 1943 -o recorde, de 37,8ºC, é de outubro de 2014.

Por duas vezes nesta semana a cidade de São Paulo ficou próxima de igualar o recorde, na segunda (13) e terça (14), quando as máximas atingiram 37,7ºC.

"Esse aumento de nebulosidade desde cedo impediu o maior aquecimento, apesar dos vento quentes", afirma a meteorologista Josélia Pegorin, da Climatempo, sobre o calor ter sido menor que o previsto nesta quinta.

Medição feita pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo, em sua estação meteorológica na Vila Prudente, zona leste, apontou que no local, apesar de a temperatura ter chegado a 31,3°C, a sensação térmica, ou de calor, foi de 35,2ºC, às 15h.

A sensação térmica é mensurada com uma equação de calor que leva em conta a temperatura e a umidade relativa do ar.

Nesta quarta-feira foi registrado o nono dia seguido com temperaturas acima de 30ºC no município.

A Defesa Civil paulista emitiu um alerta para tempestades e rajadas de vento intensas para todo o estado de São Paulo, previstas entre esta sexta-feira (17) e domingo (19).

De acordo com a nota, as rajadas de vento poderão variar entre 60 km/h e 80 km/h, podendo alcançar, antes ou durante as chuvas, até 100 km/h. Há potencial para queda de árvores.

A mudança ocorre por causa da passagem de uma frente fria. Mesmo assim, alerta a Climatempo, há possibilidade de a região metropolitana de São Paulo registrar até 37ºC nesta sexta e 36ºC no sábado (18).

"No final do dia desta sexta, a brisa marítima deve causar pancadas isoladas de chuva", afirma o CGE.

É esperada uma redução brusca para domingo, com 25°C de temperatura máxima.

"A queda da temperatura vai ocorrer por causa da combinação de chuva, muita nebulosidade e ventos frios de origem polar trazidos pela passagem da frente fria", diz a meteorologista da Climatempo.

Esta frente fria, explica, avança pelo litoral de São Paulo no sábado, mas os ventos frios entram só à noite e no domingo. "Alertamos para ventania no sábado, e temporais com muita chuva, raios e risco de granizo", afirma.