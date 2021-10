Novo tuitaço gera mobilização contra cortes na ciência brasileira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Novos atos contra os cortes orçamentários na ciência brasileira acontecem nesta terça-feira (26). Um tuitaço foi realizado pela manhã com a hashtag #SOSCiência e alcançou os assuntos mais comentados no Twitter.

No último dia 15, houve uma mobilização semelhante que também atingiu os trending topics da rede social.

Organizada por entidades ligadas à ciência, como ANPG (Associação Nacional de Pós-Graduandos) e SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), a mobilização também envolve outros eventos online e presenciais que se realizarão em todo o país.

Em São Paulo, haverá uma concentração a partir das 16h em frente ao Masp.

As organizações tentam pressionar o Congresso e o governo federal a repor o orçamento do MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação), que sofreu redução de R$ 600 milhões. Elas também buscam a liberação dos R$ 2,7 bilhões do FNDCT (Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico) que está reservado para este ano.

A pedido do ministro Paulo Guedes, a tesourada no MCTI foi aprovada pelo Congresso Nacional no dia 7. Um ofício enviado pelo ministro da Economia afirmou que o governo decidiu dividir os R$ 600 milhões com outras pastas.

O ministro da Ciência, Marcos Pontes, afirmou na sexta-feira (8) que foi "pego de surpresa" e diz ter ficado "muito chateado" com a aprovação do corte. Ele também disse no domingo (10) que os cortes são "equivocados e ilógicos".

Segundo reportagem da Folha, essas falas geraram um mal-estar no governo e Pontes foi cobrado por outros ministros e pelo presidente Jair Bolsonaro a "jogar junto" e parar de fazer críticas ao corte do MCTI.

Desde ontem (25), a SBPC e a ANPG já convocavam as manifestações nas redes sociais.