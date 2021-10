MPL oferece ônibus gratuito entre centro de SP e zona leste nesta terça-feira

Em 2013, o movimento ficou mais conhecido da população em geral ao encabeçar manifestações contra o aumento da tarifa do transporte público. Os protestos acabaram desembocando, na sequência, naquelas que ficaram conhecidas por "Jornadas de Junho", no mesmo ano.

O MPL foi batizado assim em 2005, em Porto Alegre (RS), mas iniciativas pela tarifa zero já existiam por todo o país a partir do fim dos anos 1990.

De forma geral, o ônibus gratuito fará o mesmo trajeto que a linha 4313-10 (Terminal Cidade Tiradentes/Terminal Parque Dom Pedro 2º), que só na última terça-feira (19) transportou pouco mais de 23.600 passageiros. No horário de pico da tarde, as saídas desta linha estão programadas para a cada cinco minutos. Durante o período, as viagens entre os extremos da linha duram, em média 1 hora e 47 minutos, segundo o site da SPTrans.

Ao longo de todo o percurso serão realizadas apenas duas paradas. A primeira, na avenida Alcântara Machado, ainda no centro. A segunda, na avenida Aricanduva, já na zona leste. Depois, o "busão tarifa zero" seguirá direto para a Cidade Tiradentes. Nos dois pontos, também haverá material de divulgação da iniciativa.

O "busão tarifa zero", como foi batizado pelos organizadores, terá capacidade para 50 passageiros e deverá sair da região central por volta das 17h30, em viagem única em direção à zona leste. Serão distribuídas máscaras de proteção e álcool em gel para todos que forem convidados a embarcar no coletivo, que não tem catraca.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MPL (Movimento Passe Livre) vai disponibilizar nesta terça-feira (26) um ônibus gratuito para levar passageiros do entorno do Terminal Parque Dom Pedro 2º (região central) até a Cidade Tiradentes (zona leste de São Paulo). A iniciativa marca o Dia Nacional de Luta pelo Passe Livre.

