Notebook na mochila salva motociclista baleado em assalto na zona oeste de São Paulo

"No hospital todo mundo muito impressionado. O médico ficou impressionado, me chamou para contar. Graças a mochila que ele usava, a capa, a jaqueta e esse notebook, a bala não perfurou nada. Foi um milagre mesmo. A gente fica assustado, claro, não tem como. Mas parece mentira porque como ele ficou bem, a gente olha e fala não é possível que isso aconteceu", contou.

O tiro atravessou a mochila e o notebook e parou nas costas do motociclista, abaixo do ombro. Como o computador absorveu o impacto, o projétil não atravessou o corpo do homem.

Após revistar a vítima, o grupo fugiu com a moto e deixou a bicicleta no local.

Segundo o relato feito à polícia, um dos assaltantes jogou uma bicicleta contra a motocicleta para forçar a parada. Em seguida, os criminosos teriam desligado o veículo e atirado contra as costas do motociclista.

