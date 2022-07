'Nos vemos em breve', diz Ana Furtado ao anunciar saída da TV Globo

Ana Furtado, 48, anunciou sua saída da Rede Globo após 26 anos na emissora. "Chegou a hora de seguir. De colocar novos sonhos em prática. Sigo feliz". O comunicado foi feito nesta segunda-feira, 11, por meio de uma publicação na conta oficial da apresentadora no Instagram.

"Saio com a certeza de que sempre me doei por inteiro, com dedicação e alegria em tudo que fiz aqui, seja como atriz ou apresentadora", escreveu. No post, Ana ainda menciona que o desejo de sair da TV é antigo. "Há tempos penso em partir para novos sonhos, e no começo deste ano, senti que era a hora de dar esse passo", relatou. Ana Furtado revelou que a decisão aconteceu de forma amigável com a emissora.

Sobre a hipótese de um retorno para a TV, ela disse que existe possibilidade, já que a empresa "se mostrou de portas abertas para futuros projetos".

Boninho, diretor da Globo e marido de Ana, se manifestou nas redes. "Apoio sua decisão. Estamos juntos sempre. Você vai continuar seu caminho com leveza e feliz. Voa livre", comentou.

Em sua passagem na emissora, Ana estreou na novela Caça Talentos. Participou de outras telenovelas no decorrer da trajetória e apresentou o programa Vídeo Show, ao lado de André Marques, que encerrou o contrato com a rede em maio deste ano.

A participação mais recente de Ana foi na edição deste ano do quadro Dança dos Famosos. Antes disso, ela havia sido substituída da grade de apresentadores do É de Casa, programa que integrava desde 2015.

"Conversei com essa empresa que tanto me deu e, com muito carinho, me pediu para fazer a passagem de bastão para o novo time do É de Casa, um projeto que ajudei a construir e agora ganhou novos ares", explicou.