Noivos se casam em igreja alagada em MG: 'Tinha até peixe no sapato'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois noivos se casaram em uma igreja alagada na última quinta-feira (23) em Montes Claros (MG). Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram os convidados na água e a noiva sendo carregada para entrar no local. Em vídeo, a noiva Lílian Guilhoto contou o que foram "momentos de terror" antes do casamento. Segundo ela, havia "até peixes em seu sapato" durante a cerimônia. "Depois de tomar um banho quente e chorar bastante, eu vim agradecer pelo carinho. Fico com o coração acelerado e tremendo só de lembrar", desabafou Lílian. Saída pela janela. A noiva disse que os problemas começaram na chegada ao local da cerimônia: as ruas do entorno e a entrada da igreja já estavam alagadas. A água subiu e chegou a entrar no carro em que Lílian estava. "Eu estava com um vestido gigantesco, pesado, apertado. Mal conseguia respirar. Fiquei pensando em como ia sair do carro, porque aquele vestido pesava uma tonelada e eu ia afundar", contou. A solução foi dada pelos primos, que tiraram a noiva pela janela do carro. "Foram os curtos metros mais longos da minha vida", relatou Lílian. Depois do sufoco, a noiva conseguiu reparar os danos no vestido e nos sapatos para continuar a festa após a cerimônia. "Foi diferente de tudo o que planejamos, mas conseguimos celebrar o amor e a vida", afirmou.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.