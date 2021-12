Dois menores são apreendidos sob suspeitar de matar turista em Paraty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois menores foram apreendidos sob suspeita de serem os responsáveis pela morte, na quinta-feira (23), de um turista no Centro Histórico de Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Civil, os dois suspeitos confessaram o crime e foram encaminhados à Vara da Infância e da Juventude. Ainda de acordo com a corporação, a companheira da vítima reconheceu a dupla. Segundo depoimentos colhidos pela polícia, o homem estava com a namorada na rua Josefina Gibrail Costa quando eles foram abordados por três homens. De acordo com os relatos, a vítima se recusou a entregar a mochila aos assaltantes, que o balearam. O nome da vítima não foi divulgado pela Polícia Civil.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.