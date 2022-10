Nobel de física leva prêmio por fenômeno quântico que 'assustou' Einstein

No final da experiência (e depois de repetir o processo várias vezes), eles observaram que os pares de partículas ficavam conectados mais do que Einstein havia previsto.

Em 1964, o físico norte-irlandês John Bell propôs uma base teórica para verificar se as variáveis ocultas que Einstein sugeriu influenciavam as partículas quânticas. Clauser então decidiu que queria encontrar respostas fazendo experimentos práticos.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Prêmio Nobel de Física deste ano foi entregue na terça-feira (4) a três cientistas por avanços na área da mecânica quântica, que podem abrir caminho para o desenvolvimento de computadores de alta potência e sistemas mais seguros com criptografia. Os homenageados foram o francês Alain Aspect, o austríaco Anton Zeilinger e o americano John Clauser com pesquisas envolvendo o "entrelaçamento quântico" (entenda melhor a seguir).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.