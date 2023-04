No RJ, homem ateia fogo em ônibus, fere 4 pessoas e tem 50% do corpo queimado

A Polícia Militar informou que prestou auxílio no isolamento da área, socorro das vítimas e fluidez do trânsito.

Policiais civis que passavam pelo local prenderam o autor do crime em flagrante. Ele foi levado pelos agentes a um hospital municipal, com queimaduras no rosto e nos membros inferiores.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 39 anos ateou fogo em um ônibus no bairro Jardim 25 de Agosto, em Duque de Caxias (RJ), e feriu quatro pessoas, além de queimar 50% do próprio corpo na manhã desta quarta-feira (5).

