No MT, jovem é presa por suspeita de furtar R$ 27,9 mil de namorado de 81 anos

O idoso informou que notou através do extrato bancário que foram feitas transferências por PIX e por TED, sem seu conhecimento. A primeira no valor de R$ 12,9 mil, em favor de uma pessoa, e a segunda de R$ 15 mil para outro destinatário.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma jovem foi presa por suspeita de ter furtado R$ 27,9 mil do namorado idoso em Barra do Garças (MT).

