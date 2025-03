No desfile dos patuás, presidente da Mocidade Alegre não desgruda de seus terços

"Agora é com vocês. Alegria, energia, descontração. Eu acredito e confio em cada um de vocês, porque a vitória vem da luta. A luta vem da força e a força vem da união da comunidade ", discursou, pouco antes de os portões serem abertos –um componente da escola, inclusive, "benzeu" a grade com galhos de arruda quando ainda estava fechada.

A Mocidade fala sobre patuás e outros adereços da fé no enredo. E a letra do samba cita "terço na mão".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tensa e emocionada, Solange Cruz, presidente da Mocidade Alegre, não desgrudou de seus "incontáveis" terços, como ela diz, nos momentos que antecederam o desfile da agremiação, no início da madrugada deste domingo (2). A escola venceu os últimos dois títulos do Carnaval de São Paulo.

