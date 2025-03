Mocidade Alegre entra na avenida com desfile que celebra fé e pede fim da intolerância

Com o enredo "Quem não pode com mandinga não carrega patuá", Araújo promete um visual mais ousado para a Mocidade e destaca o que ele chama de uma "abertura poderosa" para o desfile.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A terceira escola desta noite é a Mocidade Alegre. A escola do Limão, na zona norte, tem como principal desafio conquistar o terceiro campeonato seguido, mas sem o carnavalesco Jorge Silveira, que neste ano está exclusivamente no Salgueiro, do Rio de Janeiro.

