Nas rodovias, interdições parciais permanecem em apenas 2 estados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As rodovias no país seguem sem bloqueios totais na noite desta sexta-feira (4). Por volta das 20h20, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) divulgou que apenas dois estados continuam com o fluxo parcialmente prejudicado.

Mato Grosso e Pará são os únicos com bloqueios parciais. Segundo a corporação, eram duas ocorrências no Mato Grosso e outras duas no Pará.

Os manifestantes bolsonaristas não aceitam o resultado das eleições que deram vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pedem uma intervenção militar.

Na noite de quarta, o presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou um vídeo em suas redes sociais em que pede a seus apoiadores para liberarem as rodovias que estão obstruídas.

"Quero fazer um apelo a você: desobstrua as rodovias, isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder, nós aqui, essa nossa legitimidade", afirma. "Proteste de outra forma, em outros locais, que isso é muito bem-vindo, faz parte da nossa democracia."

AMAPÁ

- sem ocorrências

ACRE

- sem ocorrências

ALAGOAS

- sem ocorrências

AMAZONAS

- sem ocorrências

BAHIA

- sem ocorrências

CEARÁ

- sem ocorrências

DISTRITO FEDERAL

- sem ocorrências

ESPÍRITO SANTO

- sem ocorrências

GOIÁS

- sem ocorrências

MARANHÃO

- sem ocorrências

MINAS GERAIS

- sem ocorrências

MATO GROSSO

- duas ocorrências

MATO GROSSO DO SUL

- sem ocorrências

PARÁ

- duas ocorrências

PARAÍBA

- sem ocorrências

PERNAMBUCO

- sem ocorrências

PIAUÍ

- sem ocorrências

PARANÁ

- sem ocorrências

RIO DE JANEIRO

- sem ocorrências

RIO GRANDE DO NORTE

- sem ocorrências

RONDÔNIA

- sem ocorrências

RORAIMA

- sem ocorrências

RIO GRANDE DO SUL

- sem ocorrências

SANTA CATARINA

- sem ocorrências

SERGIPE

- sem ocorrências

SÃO PAULO

- sem ocorrências

TOCANTINS

- sem ocorrências