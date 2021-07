Na Luz, usuários da CPTM não conseguem embarcar nas linhas por causa de greve em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aprovada na noite desta quarta-feira (14), a greve dos ferroviários da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) afetou o funcionamento de cinco linhas e pegou usuários desprevenidos na manhã desta quinta (15).

Muitos trabalhadores só souberam da paralisação ao chegar de metrô na estação da Luz, no centro da capital paulista, e não conseguir acessar as plataformas da CPTM. .

"Perdi meu dia de trabalho. Se eu soubesse, nem teria saído de casa às 5h30 pra ficar parado aqui. Ainda perdi uma condução", disse o pedreiro Paulo de Sousa, 45. Ele saiu do Capão Redondo, na zona sul da capital paulista, para ir ao trabalho em Jundiaí (cidade da Grande São Paulo).

Os usuários eram informados da paralisação por avisos sonoros. Funcionários da CPTM também comunicavam a greve e orientavam os passageiros sobre outras alternativas para chegarem ao destino final. Até as 7h, não havia aglomerações ou tumulto por conta da greve.

"Eu não sei como e que horas vou chegar ao trabalho, mas vou ter que insistir. Vou dar um jeito de chegar lá", disse a atendente Tainá Oliveira, 26, que saiu de Embu das Artes e tentava chegar à Lapa.

Alguns passageiros também souberam da greve, mas decidiram tentar usar os trens. "Soube ontem [quarta] à noite da paralisação e achei que por volta das 7h já teria normalizado", disse Jefferson Alves, 30.

Ele avisou o patrão que chegaria mais tarde ao trabalho. Ao chegar à estação da Luz, no centro, por volta das 7h, as linhas ainda estavam paradas. Alves mora em Guaianases e tentava chegar ao trabalho em uma gráfica no Alto de Pinheiros. "Vou atrasar muito, devo perder o dia."

A auxiliar de escritório Evelyn Tamires Santos, 47, soube da greve pela manhã quando pegava o ônibus para chegar à estação do Tucuruvi, na zona norte. "Já estava a caminho, então não tinha outra opção a não ser tentar."

Ela ia para a Lapa e foi informada pelos funcionários da CPTM sobre um trajeto alternativo pelas linhas do metrô.

Segundo o sindicato, somente as linhas 11, 12 e o trecho de São Paulo da linha 13 operaram no início da manhã desta quinta. As linhas 7,8,9,10 e 13 (trecho de Guarulhos) estão paradas.

Já a CPTM informou, por nota, que nas linhas 7, 8, 9 e 10 a circulação dos trens ocorre de forma parcial desde as 4h da manhã.

Na Linha 7, os trens operam entre a estação Palmeiras-Barra Funda e a estação Caieiras. Na Linha 8, da estação Palmeiras-Barra Funda até a estação Barueri. Os intervalos médios, segundo a empresa, serão de 10 minutos nas duas linhas. Na estação Palmeiras-Barra Funda a conexão com o Metrô na Linha 3-Vermelha está garantida.

"Nas linhas 9-Esmeralda e 10-Turquesa a adesão à greve foi total, contrariando decisão da Justiça do Trabalho sobre a manutenção de 80% dos trabalhadores no horário de pico e 60% nos demais horários, sob pena de R$ 100 mil diários", segundo trecho de nota da CPTM.

ENTENDA

A greve foi aprovada nesta quarta depois de os sindicatos apresentarem aos trabalhadores o resultado da reunião de tentativa de conciliação no TRT (Tribunal Regional do Trabalho) que terminou sem acordo.

Os sindicatos dizem que a greve ocorre depois de a companhia encerrar as negociações sobre o pagamento da PPR (Programa de Participação nos Resultados) referente ao ano de 2020 que ainda não foi pago e deveria ter sido quitado em março deste ano de 2021.

A situação se soma ao fato de as negociações acabarem com zero reajuste sobre a data base de 2021 e 2022.