Desinformação e protestos marcam greve de trabalhadores da CPTM nesta quinta

A CPTM lamentou a decisão dos sindicatos de fazer greve. "A companhia tem uma decisão da Justiça do Trabalho que determina a manutenção de 80% dos trabalhadores no horário de pico e 60% nos demais horários, sob pena de multa diária de R$ 100 mil", informou, em nota.

O capitão Kleber Oliveira, comandante da Polícia Militar, afirmou que a polícia foi ao local para garantir a integridade dos trabalhadores. "Sabemos que quem está aqui não é vândalo, que quer trabalhar. Mas precisam desobstruir a via. Precisamos pensar que ambulâncias e emergências precisam usam a via", disse.

Dez viaturas da Polícia Militar estão na saída do terminal rodoviário, anexo à estação do trem, para conter uma multidão de aproximadamente 200 pessoas. Elas obstruem a avenida Belmira Marinho, em protesto contra a greve.

