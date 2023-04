Multidão acompanha Procissão do Fogaréu em Goiás

Quarenta farricocos saem pelas ruas em busca de Jesus e o prendem na Igreja de São Francisco, que representa o Monte das Oliveiras. Eles usam túnicas e capuzes com cores variadas, que contrastam com as labaredas das tochas que carregam, o que garante a beleza cênica do evento.

Após dois anos suspensa por causa da pandemia, a Procissão do Fogaréu foi retomada em 2022 com um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19.

Segundo os organizadores, por volta de 60 mil acompanharam a procissão este ano, entre elas turistas de todas as regiões do Brasil e de países como Espanha, Itália e Portugal.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma multidão lotou as ruas da cidade de Goiás (a 140 km de Goiânia) na madrugada desta quinta-feira (6) para acompanhar a Procissão do Fogaréu, tradicional celebração religiosa que representa a perseguição sofrida por Jesus Cristo pelos soldados romanos -na cidade representados pelos farricocos.

