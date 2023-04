Estradas de SP devem receber 2,6 milhões de veículos no feriado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O feriado deste fim de semana deve colocar cerca de 2,6 milhões de veículos nas estradas paulistas, entre esta quinta-feira (6) e o domingo de Páscoa (9). A estimativa é da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), que regula as estradas sob concessão, e do DER (Departamento de Estradas e Rodagem).

No geral, para a saída para o feriado, a previsão é de aumento no fluxo de veículos a partir das 15h desta quinta nos sentidos do litoral e do interior paulista. Para o retorno, no domingo, a previsão é de tráfego intenso durante a maior parte do dia, já a partir das 9h.

Segundo a concessionária Ecovias, cerca de 310 mil veículos devem passar pelo sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a cidade de São Paulo à Baixada Santista. A previsão é de que o trânsito já comece a se intensificar ao meio-dia desta quinta, quando será implantada a Operação Descida, com sete faixas para quem vai rumo ao litoral e três para o motorista que segue para a capital paulista.

Para o retorno à capital será implantada a Operação Subida (2X8), com oito faixas para acesso à capital e duas para o litoral, a partir das 9h de domingo.

No Rodoanel, usado por motoristas do interior para acessar a Imigrantes, o trecho sul deve receber 275 mil veículos e o oeste, mais de 1 milhão.

Na rodovia dos Tamoios, principal ligação ao litoral norte paulista, cerca de 124 mil veículos deverão trafegar pela via entre esta quinta (6) e a próxima segunda-feira (10).

A previsão para o Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, também usado pelo paulistano para chegar ao litoral norte, é de que até 480 mil veículos passem pelas quatro praças de pedágio no sentido interior. O aumento do fluxo deve ocorrer a partir das 6h de quinta até por volta de 16h da Sexta-Feira Santa (7).

No Anhanguera-Bandeirantes, a estimativa é de que 476 mil veículos circulem pelas rodovias, entre saída e chegada à capital.

No Castello Branco-Raposo Tavares, o trecho operado pela concessionária ViaOeste deve receber ao todo cerca de 536 mil veículos.

Na Presidente Dutra, rodovia federal que liga os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, a concessionária CCR RioSP estima que 1,1 milhão de veículos circulem pela estrada apenas nesta quinta e sexta-feira.

Na cidade de São Paulo, o rodízio de veículos será suspenso nesta sexta-feira (7), segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

Também não vigoram as demais restrições existentes na cidade, como rodízio de veículos pesados, zonas de máxima restrição à circulação de caminhões e fretados. As faixas exclusivas de ônibus estarão liberadas para os carros na sexta.

*

PIORES HORÁRIOS PARA PEGAR ESTRADA

SISTEMA ANCHIETA-IMIGRANTES

Sentido Baixada Santista

- Quinta-feira: 12h às 2h (sexta)

- Sexta-feira: 7h às 14h

Retorno

- Domingo: a partir das 9h

RODOVIA DOS TAMOIOS

Sentido Caraguatatuba

- Quinta-feira: 14h às 2h (sexta)

- Sexta-feira: 7h às 14h

Retorno

- Domingo: a partir das 9h

CORREDOR AYRTON SENNA-CARVALHO PINTO

Sentido interior

- Quinta-feira: a partir das 6h

- Sexta-feira: até às 16h

Retorno

- Sábado: 15h às 21h

- Domingo: 9h às 19h

ANHANGUERA-BANDEIRANTES

Sentido interior

- Sexta-feira: 9h às 13h

Sentido interior

- Domingo: 12h às 20h

CASTELLO BRANCO-RAPOSO TAVARES

Sentido interior

- Quinta-feira: 16h às 20h

- Sexta-feira: 7h às 12h

Retorno

- Domingo: 11h às 20h

RODOANEL - TRECHO OESTE

- Quinta-feira: 15h às 20h

RODOANEL - TRECHO SUL

- Sexta-feira: 9h às 13h

- Sábado: 9h às 13h

- Domingo: 9h às 22h

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA

- Quinta-feira: a partir das 14h

- Domingo: a partir das 9h

Fonte: Artesp