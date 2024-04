Mulheres denunciam racismo e questionam discurso sobre diversidade da Brazil Conference

"Quando a gente fala que estamos formando líderes do futuro em Harvard e MIT, que líderes são esses? Quando a gente tem um posicionamento institucional que, como o nosso colega indígena [Ivo Cípio Makuxi] comentou no início da fala dele, nosso painel estava vazio, não tinha executivos, não tinha financiadores, e nos pintam como o coração da conferência", afirma Naira à Folha.

Em nota, a Brazil Conference afirma que "reconhece e reitera seu compromisso contra o racismo em todas as suas formas". "Repudiamos veementemente qualquer ato de discriminação racial e não compactuamos com tais comportamentos em nossos eventos."

Ao final da mesa, mediada por Regina Casé, Naira leu uma carta de repúdio ao lado de Marta. O discurso foi transmitido pelo canal do YouTube do evento. Casé abraçou as duas em seguida.

À Folha, Naira Santa Rita afirma que, enquanto acompanhava junto com a amiga, Marta Mello, um painel com Thiago Leifert em Harvard, ouviu três brasileiras que sentavam atrás delas fazerem comentários em inglês sobre seus cabelos. "Elas estavam se questionando se teríamos piolhos em nossos dreads e tranças", disse.

CAMBRIDGE, EUA (FOLHAPRESS) - Duas mulheres negras que participavam da Brazil Conference, evento organizado por estudantes brasileiros de Harvard e do MIT em Cambridge (EUA), afirmam que foram vítimas de racismo enquanto assistiam no sábado (6).

