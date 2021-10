Mulheres atolam em obra que aumenta faixa de areia em Balneário Camboriú (SC)

Spernau diz que a prefeitura acompanha a questão e que não há, até o momento, registros de espécies que ataquem seres humanos entre aquelas avistadas. Técnicos da área, diz ele, apontam que os animais podem ter sido atraídos por questões de cadeia alimentar, com a movimentação de outras espécies no local.

Segundo Spernau, a obra foi feita para acomodar o movimento de veranistas, turistas ou moradores, que já não cabiam no espaço disponível da faixa de areia. Ele ressalta que questões como erosão marinha, por ação do homem ou não, afetaram a orla em diversos pontos da costa brasileira nas últimas décadas.

Com pouco mais de cinco quilômetros no total, até o momento a obra de alargamento da faixa de areia em Balneário Camboriú teve dois quilômetros liberados para a circulação. A obra iniciada em agosto deve triplicar a faixa de areia, passando de 25 metros até o mar para 75.

A prefeitura também reforça que tem sinalizado o local com uso de cerquites, espécie de tapumes de plástico, para que as pessoas não avancem sobre a praia porque a areia precisa de tempo para se estabilizar.

"[É necessário] Que as pessoas respeitem a sinalização. O local está muito bem isolado pela empresa responsável, tem diversas placas, tem cercado, as pessoas estão burlando. O risco não é só de atolamento, mas também de acidentes envolvendo o maquinário e viaturas que trabalham na obra", ressalta ele.

Segundo o capitão Marcus Vinicius Abre, subcomandante do 13º Batalhão de Bombeiros Militar, as mulheres foram avistadas pelos guarda-vidas que ficam em um posto a cerca de 300 metros de distância do local e que acionaram o resgate.

Em um vídeo de pouco mais de um minuto, uma das mulheres, que parece estar presa até a cintura na areia, é puxada por um guarda-vidas com auxílio de um cabo de salvamento, enquanto a outra aguarda. Elas não tiveram ferimentos, segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.

