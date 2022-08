Mulher morre atropelada em calçada por carro desgovernado no interior de SP

Uma amostra de sangue foi coletada para saber se ela estava dirigindo sob efeito de álcool. O laudo ainda não foi concluído. As causas do acidente seguem sendo investigadas.

Ainda segundo a polícia, a motorista disse em depoimento que momentos antes estava em um posto de combustíveis que fica próximo ao minimercado. Ela afirma que não se recorda do momento do acidente e não sabe por que perdeu o controle da direção.

Gislaine foi enterrada hoje no Cemitério Municipal de Cosmorama, sua cidade natal. Ela trabalhava no minimercado havia apenas dois meses.

Segundo a Polícia Civil, a motorista do carro não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação). No momento do acidente ela estava acompanhada do marido. Eles não tiveram ferimentos.

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A repositora de mercadorias Gislaine Cristina da Cruz Venâncio, 25, morreu após ser atropelada por um carro desgovernado enquanto trabalhava em um minimercado, em Votuporanga (SP), neste domingo (28) à tarde. A motorista do veículo, uma mulher de 43 anos, que não tinha habilitação, foi presa.

