Mulher é presa sob suspeita de envenenar comida de enteados no RJ

"Com os depoimentos colhidos, em especial os dos próprios filhos naturais da autora, que afirmaram ter ouvido ela confessar que de fato teria colocado veneno na comida dos dois enteados, os agentes concluíram que a mulher teria provocado a morte de sua enteada, bem como teria tentado matar o adolescente", diz trecho de comunicado publicado no site da Polícia Civil.

Tal intoxicação consiste no desequilíbrio orgânico produzido pela interação de um ou mais agentes tóxicos com o sistema biológico, segundo o Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher suspeita de colocar veneno na comida servida aos enteados foi presa pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na sexta-feira (20). Havia contra ela um mandado de prisão temporária por homicídio expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio, já que uma das vítimas morreu.

