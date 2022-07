Mulher é presa por suspeita de chamar servidor de 'macaco' e 'viado' no DF

O homem disse que chamou a sua chefe para conversar com a mulher. "Acreditava que a situação tinha se resolvido, no entanto, decorridos alguns minutos, a mulher passou e, inesperadamente, lhe ofendeu com palavras de baixo calão", segundo a Polícia Civil do DF.

Imagens de câmeras de segurança mostram a mulher discutindo com funcionários da recepção do órgão público. Não é possível ouvir o que ela dizia.

"Inclusive com falas racistas e homofóbicas, chamando um deles de 'macaco e viado'. O Instituto de Identificação da Polícia Civil interveio no ato e encaminhou a cidadã até a delegacia, para que os fatos fossem apurados", afirma a secretaria em nota. O nome da mulher, que é negra, não foi divulgado.

Em nota, a Secretaria de Justiça e Cidadania do DF disse que ela "supostamente humilhou servidores e colaboradores" do Na Hora, um local de atendimento para serviços como água e luz.

