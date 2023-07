Mulher é baleada durante blitz da PM no Rio; policiais são afastados

Policiais foram afastados do serviço nas ruas. Um procedimento para investigar a ocorrência foi aberto pela PM. A 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar acompanha o caso e colabora com a apuração, conduzida pela 39ª DP.

A Mulher baleada está em estado grave. Ela passou por uma cirurgia ainda na noite deste domingo, de acordo com a PM. Procurada pelo UOL, a Secretaria da Saúde do Rio identificou a paciente como Nathalia Cristiny Candido Lacerda e disse que ela recebe atendimento no Hospital Estadual Getúlio Vargas.

Um dos policiais atirou após o veículo com a vítima não respeitar ordem de parada, disse a PM. Segundo a corporação, o carro transportava a mulher como um dos passageiros e foi abordado pelos policiais na esquina da avenida Coronel Phidias Távora com a rua Benjamim da Silva.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher foi baleada neste domingo (30) durante uma blitz da PM no bairro da Pavuna, no Rio de Janeiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.