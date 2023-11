Mulher de suposto líder do CV diz que tratou das 'mazelas' do sistema prisional no MJ

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Luciane Barbosa Farias, mulher de suposto líder do Comando Vermelho no Amazonas, afirma que levou ao Ministério da Justiça a pauta do sistema prisional e que não esteve na pasta comandada por Flávio Dino para tratar sobre o marido.

"Levei um dossiê sobre as mazelas do sistema prisional e entreguei", disse ela, que é casada com Clemilson dos Santos Farias. Conhecido como Tio Patinhas, ele está preso desde dezembro passado. "O secretário não sabia quem é meu esposo."

As declarações foram dadas em entrevista coletiva, concedida nesta terça (14) de forma virtual, por meio de um aplicativo.

Luciane disse que é casada há 22 anos com Clemilson, com quem tem duas filhas.

Em março e maio deste ano ele esteve no ministério, onde se reuniu, respectivamente, com o secretário de Assuntos Legislativos, Elias Vaz, e com o secretário da Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais), Rafael Velasco. O caso foi revelado pelo jornal O Estado de S. Paulo.

Presidente da Associação Instituto Liberdade do Amazonas, ela afirmou que seu trabalho é ajudar internos do sistema penitenciário e seus familiares contra violações de direitos humanos e que "pessoas" usam sua "cabeça como Cristo para atacar o ministro Dino".

"Não sou faccionada", disse. "Meu esposo está pagando pelo crime dele, mas somos criminalizados por ser familiar de preso. Vou continuar a fazer o meu trabalho. Sou brasileira, cidadã, não estava impedida de entrar em lugar nenhum, tenho direito de ir e vir."