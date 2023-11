Esposa flagra o marido ao lado de outra mulher durante missa em MG

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um caso de infidelidade gerou reações após uma mulher flagrar o marido ao lado de uma mulher que seria amante dele, em uma igreja localizada em Barbacena, no interior de Minas Gerais. O caso ocorreu no último domingo (13).

No vídeo que circula pelas redes sociais, o homem aparece abraçado com a mulher enquanto a cerimônia religiosa é realizada. Em seguida, ele é surpreendido pelo irmão da esposa, que demonstra indignação ao ver o cunhado com a amante.

"Que papelão! Com a amante dentro da igreja? Minha irmã está esperando lá fora. Um homem desse tamanho", diz o cunhado. Ele também xinga com palavras de baixo calão a mulher que está com o marido da irmã.

O marido sai da igreja e é recebido aos gritos pela esposa. "Cachorro, safado", afirma ela, que também agride fisicamente o companheiro. A mulher traída também pede para uma pessoa ir em busca da amante, que ficou dentro da igreja.

A Polícia Militar de Minas Gerais foi acionada para conter os ânimos dos envolvidos na confusão. Ninguém foi preso.

A reportagem procurou a corporação para pedir mais informações, mas não obteve retorno. Como o casal, a mulher apontada como amante e o cunhado não foram identificados, a reportagem não conseguiu localizá-los para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.