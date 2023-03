Mulher colocada viva em túmulo em MG é internada em estado grave em UTI

Ao chegarem, os policiais ouviram uma voz fraca e baixa pedindo socorro. Quebraram os tijolos e encontraram a mulher, que estava com cortes na cabeça, no corpo e apresentava sinais de desidratação. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e a encaminhou para o hospital.

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Uma mulher colocada viva em túmulo no cemitério de Visconde do Rio Branco, município da Zona da Mata, em Minas Gerais, está internada em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital São João Batista, na cidade. A informação é da instituição de saúde.

