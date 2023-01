Múcio diz que acampamentos golpistas serão desmobilizados

Quase três horas após os atos de terrorismo, o presidente Lula anunciou intervenção federal no DF até 31 de dezembro. Ele estava em Araraquara, no interior de São Paulo, quando comunicou a decisão à imprensa.

"Não houve comunicação da mudança de planejamento. Soube por um órgão de imprensa. Eu li, e [foi algo] para minha surpresa. Imediatamente questionei, e de manhã novamente por escrito. Disse que isso não parecia correto e tive a resposta que tudo estava tranquilo. Antes, eu não tinha autoridade sobre o aparato de segurança. Agora [com a intervenção] eu tenho" acrescentou, na sequência. Durante a coletiva, Dino afirmou que houve "anomalia" nas forças de segurança que o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), terá de explicar se foi enganado e por quem.

"Nos dias que antecederam esses episódios, inéditos no Brasil, houve uma preparação que se baseou nas responsabilidades constitucionais do governo do Distrito Federal. Não obstante, a esse entendimento, nós tivemos uma mudança de orientação administrativa ontem, em que o planejamento que não comportava a entrada de pessoas na Esplanada foi alterado na última hora", declarou.

