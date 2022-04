Movimento de turistas para Páscoa cresce em Ouro Preto, mas ainda é tímido

OURO PRETO, MG (FOLHAPRESS) - Época tradicional de grande movimentação do turismo em Ouro Preto (MG), a Semana Santa traz grande expectativa de representar a consolidação da retomada do setor após a pandemia.

Nesta quinta (14), a presença de turistas já se destacava nas ruas do centro histórico, mas com uma movimentação ainda tímida. Segundo comerciantes, a expectativa é que a cidade esteja mais cheia a partir desta sexta-feira (15).

Grande atrativo turístico deste feriado, as principais celebrações da Semana Santa começam na noite de quinta-feira. A cerimônia do lava-pés acontece no largo do Rosário e a procissão do fogaréu sai da Igreja Matriz de São Francisco de Assis a partir das 23h.

As amigas Gabriela Garcia, Betânia Figueiredo e Fabíola Figueiredo chegaram de Belo Horizonte na tarde de quinta e pretendem ficar até domingo, para acompanhar as festividades religiosas.

"A gente nunca tinha vindo a Ouro Preto nesta época. Queremos ver o trabalho que eles fazem no chão com os tapetes. Além disso, a cidade é sempre linda", diz Betânia.

Cristina Pimenta, proprietária do restaurante Seu José e do pub Tenente Pimenta, diz que a maior alegria deste feriado é poder voltar a celebrar a Semana Santa de forma presencial, após dois anos de fortes restrições.

"Esse é o feriado mais bonito da cidade, é o que tem mais expressão para a polução. Além de encher de turistas, a cidade também se enche de vida", diz ela.

Para os negócios, ela se diz esperançosa. E acredita que terá um forte movimento, visto que muitos hotéis e pousadas estão com ocupação alta para os próximos dias.

"No restaurante a gente já está se preparando para a Semana Santa há duas semanas. A gente aumenta equipe, aumenta produção, estende um pouco o horário de funcionamento para atender todo mundo. A partir de hoje à noite, a movimentação já deve ser intensa", afirma Cristina.

Flávio Carioca, sócio de uma loja de produtos mineiros, acredita que os turistas que vêm na Semana Santa aproveitam para participar das celebrações religiosas e também para conhecer melhor a cidade. Segundo ele, o movimento do seu estabelecimento já começou a crescer na tarde desta quinta, com a chegada dos primeiros turistas.

O casal de empresários Júlio Fuzessy e Tatiana Baya espera que a retomada do turismo venha para ficar. Os dois se mudaram para Ouro Preto para abrir uma cervejaria, mas poucos meses depois da inauguração a pandemia prejudicou muito o negócio.

"O impacto no turismo foi muito grande aqui no município. Quando a pandemia começou a amenizar e os turistas voltaram aos pouquinhos, tivemos a tragédia com as chuvas, que prejudicou muito a cidade", diz Júlio.

Segundo ele, apesar da retomada do turismo estar acontecendo aos poucos, o turista internacional ainda não voltou a Ouro Preto como antes. Os turistas nacionais estão retornando, mas com um consumo menor que no passado, de acordo com o empresário.

O casal Igor Leonardo e Amanda Sá, veio de São Luís, no Maranhão, para conhecer as cidades históricas de Minas. Além de Ouro Preto, eles ainda pretendem conhecer Mariana, São João Del Rei, Tiradentes e Congonhas.

O engenheiro civil Eurico Greca também aproveitou o feriado da Semana Santa para conhecer Ouro Preto e acompanhar as celebrações religiosas. Ele se disse empolgado para acompanhar a montagem dos tapetes para a procissão de domingo.

"Ouro Preto é uma cidade muito rica. É uma ótima oportunidade para ver a história do Brasil de perto e também para conhecer o trabalho de Aleijadinho" diz Eurico, que veio de Curitiba na última quarta (13) e pretende ficar em Minas até o dia 24.

Além disso, as primeiras impressões da cidade foram muito positivas. Segundo Eurico, o povo mineiro tem sido bastante acolhedor e a gastronomia da cidade tem sido um grande destaque da viagem.

Depois de Ouro Preto, ele e a esposa também pretendem aproveitar a viagem para conhecer outras cidades históricas de Minas Gerais.