Motoristas são flagrados abastecendo e arrancando sem pagar em postos

Em Goiás (GO), uma mãe soube que o filho havia feito e o levou para pagar a dívida de R$ 325 com o posto. "A mãe retornou ao posto e falou: 'Esse é meu filho, não criei filho para fazer isso e ele está aqui para pedir desculpa e pagar o que deve'", contou Leandro Misael dos Santos, dono de um estabelecimento.

Rodrigo Zingales, diretor-executivo da AbriLivre (Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres), afirmou à TV Globo que esse problema se tornou comum com a volta à normalidade. "Durante e pós-pandemia, esse tipo de golpe aumentou consideravelmente por causa do aumento dos preços. Mais de 90% dos associados já sofreram e sofrem esse golpe com regularidade".

"Fiquei com muito medo, a gente saiu correndo pra dentro do escritório. Tropecei, caí, quebrou meu celular, mas consegui salvar o vídeo. Quem paga o pato é o frentista", diz ela. Muitas vezes, são eles que têm de pagar pelo prejuízo.

