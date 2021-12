Motoristas enfrentam lentidão rumo ao litoral de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os turistas que buscam chegar ao litoral de São Paulo pela rodovia dos Imigrantes na manhã desta sexta-feira (31) precisam ter doses e doses de paciência. Por volta das 9h da manhã, o motorista já enfrentava lentidão desde o quilômetro 25, na região de São Bernardo do Campo. O anda e para era reflexo do excesso de veículos que buscavam chegar até as praias da Baixada Santista e litoral sul e norte. A Ecovias, em seu site, no mesmo horário, publicou que havia congestionamento entre os quilômetros 24 e 43, devido ao excesso de veículos. O mesmo panorama era observado na rodovia Anchieta, em que a lentidão ocorria entre os quilômetros 25 e 31. Entre aqueles que esperavam acessar o pedágio e seguir viagem estava a família do motorista Cesar Moura, 58. Ele, que mora em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, contou que saiu de casa às 6h30 e já havia enfrentado lentidão no rodoanel. "Não tem outro jeito. Não tem outro caminho. Tem que ter paciência. É igual mergulhar em uma piscina gelada. Uma vez dentro tem que andar até a outra margem." Além de César, estavam no carro sua esposa e dois filhos, que buscavam chegar a Mongaguá. Quem também estava no trânsito antes da praça de pedágio era o autônomo Reginaldo dos Santos, 35. "Está horrível. Está péssimo. Vale a pena porque já estamos aqui. Agora não dá mais para desistir", disse para a Folha. Além dele, seguiam no carro rumo a Praia Grande sua esposa, um filho e um amigo. Mesmo a previsão de tempo nublado na Baixada Santista não tirou o ânimo do ajudante de mecânica Jonathan Oliveira, 19, amigo de Reginaldo. "Se não tiver sol, a gente nada na chuva."

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.