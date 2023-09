Motoristas enfrentam lentidão nas estradas rumo ao litoral e interior de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Motoristas que seguem em direção ao litoral e ao interior de São Paulo na manhã desta quinta-feira (7), feriado da Independência, encontram congestionamento.

A rodovia dos Imigrantes, que leva à Baixa Santista, tem lentidão causada por excesso de veículos do km 25 ao km 32 e do km 36 ao km 50, segundo a Ecovias, administradora do trecho.

O sistema Anchieta/Imigrantes funciona em operação descida. Veículos podem utilizar as pistas norte e sul da Anchieta —com fluxo tranquilo—, além da pista sul da Imigrantes para alcançar as praias. A subida é realizada somente pela pista norte da Imigrantes.

Estimativa da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) aponta que mais de 2,8 milhões de veículos devem seguir em direção ao litoral e interior paulista durante todo o feriado.

Também há congestionamento rumo ao interior do estado. Segundo a concessionária CCR AutoBAn, a rodovia Anhanguera registra tráfego intenso do km 18 ao km 26. Já a Bandeirantes tem trânsito lento do km 26 ao km 30 e km 39 ao km 55.

Nesta quarta-feira (6), durante a noite, a capital paulista registrou 1.017 km de congestionamento, segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

A zona sul era a pior região neste horário, com 214 km de lentidão e 31% do trânsito engarrafado na cidade. A zona leste, com o segundo pior índice, registrou 181 km de tráfego lento.

A marca desta quarta é uma das maiores desde que a estatal passou a adotar novo índice, em março, que leva em conta 20 mil km de ruas e avenidas da capital.

O maior índice do ano, já com a nova medição, foi registrado às 18h30 do dia 8 de março, com 1.282 km de lentidão. Nesse dia, a chuva travou o trânsito, e São Paulo teve 29 pontos de alagamento.

Para quem for ficar na cidade de São Paulo, o rodízio de veículos ficará suspenso nesta quinta e sexta-feira e volta a vigorar normalmente na segunda-feira (11).