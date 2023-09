Entidade rebate Eduardo Leite e diz que alertou sobre chuvas no Sul

É a maior tragédia decorrente de um evento climático na história do Rio Grande do Sul, informou Leite.

O governador decretou estado de calamidade pública após fazer um sobrevoo na região na tarde da quarta-feira (6). O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado e contempla 79 municípios.

A entidade rebateu declarações de Leite à GloboNews —que geraram discussão com o jornalista André Trigueiro. O governador afirmou que o volume de 300 mm de chuva não foi previsto anteriormente e questionou Trigueiro se ele tentava culpabilizá-lo pela tragédia, que já deixou 39 mortos no RS.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A MetSul, uma entidade meteorológica do Rio Grande do Sul, rebateu o governador do estado, Eduardo Leite (RS), e disse que as chuvas extremas que atingiram o Sul do Brasil foram previstas e alertadas.

