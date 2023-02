Motoristas antecipam volta para escapar de mais chuva no litoral norte

SÃO SEBASTIÃO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As chuvas voltaram a atingir as cidades do litoral norte de São Paulo na tarde desta terça-feira (21) e anteciparam o retorno de turistas. Vídeos que circulavam nas redes sociais mostravam o trevo de Caraguatatuba (SP) congestionado por carros que tentavam sair da cidade.

Os temporais que caíram na região no último final de semana foram os maiores da história do Brasil, segundo os meteorologistas. Pelo menos 46 pessoas morreram; há 30 desaparecidos., 1.730 desalojados e 766 desabrigados. Só em São Sebastião houve 45 mortes. Em Ubatuba, uma.

A executiva de negócios Fabiana Domingos, 44, foi uma das pessoas que tentava voltar para casa hoje. Ela estava a trabalho em Ilhabela (SP), onde ficaria até o domingo (26), mas optou por antecipar a voltar para São José dos Campos (SP), depois dos alertas de mais chuva.

"Saí às 11h30 da ilha, pouco antes do fechamento da balsa", contou Fabiana. Ela levou quatro horas para chegar em casa -o caminho dura, em média duas horas e meia. "O trecho que peguei maior lentidão foi na saída da balsa e próximo às praias mais prejudicadas de São Sebastião." Segundo ela, as chuvas de sábado assustaram.

"Foi muito forte. Fiquei com medo por estar em uma ilha. Não sabia o que podia acontecer", contou Fabiana.

"Então, com os alertas de novos temporais, achei melhor voltar antes", completou.

As chuvas também assustaram a profissional de educação Daniela Marcondes, 36, também de São José dos Campos (SP). Daniela passava o carnaval em São Sebastião (SP), onde estava hospedada no Pontal da Cruz com o marido e a filha de 12 anos.

A família voltou na manhã desta terça. "Nosso plano era ficar, ao menos, até o domingo à noite mas, no sábado, o volume de chuvas já nos deixou em alerta. Saímos para o bloco e acabamos voltando mais cedo para o hotel."

"Quando acordamos no dia seguinte e soubemos dos deslizamentos, achamos melhor ir embora, Principalmente por sermos turistas e não conhecermos bem a cidade", afirmou Daniela.

Segundo ela, a família ficou parada cerca de 40 minutos na entrada da Tamoios por causa do trânsito local. Depois a viagem fluiu bem.

GOVERNO PEDIU SAÍDA DO LITORAL

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), pediu na manhã desta terça que os turistas que estivessem no litoral norte retornassem ainda hoje às suas cidades de origem. "Quanto mais gente sair, melhor, porque alivia a pressão nas regiões", declarou Tarcísio.

Meteorologia prevê chuva "moderada"

O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) considerou alta a possibilidade de novas chuvas de intensidade moderada -o que é um risco para o solo já encharcado.

DOIS TRECHOS ESTÃO BLOQUEADOS

Segundo informações do Governo de São Paulo, as rodovias administradas pela Departamento de Estradas de Rodagem (DER), dois trechos de rodovias têm bloqueios completos. Na outras, o tráfego está parcialmente travado. Veja a lista: