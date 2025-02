Motorista envolvido em acidente com 12 estudantes mortos é transferido para centro de detenção

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - O motorista de caminhão que se envolveu num acidente com um ônibus que resultou em 12 mortos e 21 feridos foi transferido para um CDP (Centro de Detenção Provisória) na região de Ribeirão Preto.

O acidente ocorreu no final da noite da última quinta-feira (20) na rodovia Waldyr Canevari, entre Nuporanga e São José da Bela Vista, quando o ônibus com estudantes de São Joaquim da Barra retornava da Unifran (Universidade de Franca).

O caminhoneiro também sofreu ferimentos no acidente e, por isso, foi encaminhado inicialmente ao pronto-socorro Dr. Álvaro Azzuz, em Franca, de onde foi transferido para a Santa Casa.

Como a Polícia Civil autuou o motorista em flagrante por fuga de local, homicídio culposo (quando não há intenção) e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, ele ficou internado com escolta policial.

Quando teve alta, foi encaminhado à Cadeia Pública de Santa Rosa de Viterbo e, nesta terça-feira (25), foi levado ao CDP de Pontal, onde deverá aguardar julgamento. O motorista fez teste de bafômetro no dia da tragédia, que deu negativo, segundo a polícia.

A polícia aguarda a conclusão do laudo da perícia, que será importante para a elucidação do caso. O ônibus, segundo a Artesp (agência de transporte de São Paulo), estava regular e com a vistoria em dia. O caminhão, que partiu de Onda Verde (SP), tinha Itaú de Minas (MG) como destino.

Na noite desta segunda-feira (24), as aulas foram retomadas na Universidade de Franca –depois de terem sido suspensas na sexta (21), dia seguinte ao acidente– com uma cerimônia de homenagem às 12 vítimas do acidente.

A homenagem contou com a entrega de balões com os nomes dos 12 estudantes mortos, flores e orações.

Morreram no acidente Pedro Henrique Souza Saraiva, 17, Otávio Costa Oliveira, Vinicius Nascimento dos Santos (ambos 18 anos), Juliana Neves Hespanhol, Matheus Jesus Eugenio dos Santos, João Pedro de Oliveira dos Reis, Hugo dos Santos Aliberte Dias (todos com 19), Raquel Laila Caldeira (21), Lívia Tavares (23), Flávia Mendes dos Santos, Mariana Anastacio de Oliveira (as duas com 24 anos) e Caio Felizardo da Silva, 26.

Outras 21 pessoas ficaram feridas, inclusive os motoristas dos dois veículos envolvidos. Não há mais nenhum estudante internado. Aluna do terceiro ano de odontologia da universidade, Priscila Lombardi recebeu alta médica nesta terça da Santa Casa de Franca.

Ela chegou a ficar na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), mas com a melhora do seu quadro clínico foi levada para a enfermaria, onde estava desde segunda (24).

A tragédia fez a Prefeitura de São Joaquim da Barra anunciar, também nesta segunda, a suspensão do CarnaBarra 2025, que estava programado para ocorrer entre sábado (1º) e terça-feira (4) no Parque de Exposições Tancredo Neves, com quatro noites de shows e duas tardes com matinês para as crianças.